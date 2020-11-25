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الصحة: مصر الوحيدة بالمنطقة التي استأنفت تنظيم الأنشطة والفعاليات

زايد: "شهادة تميز" لإدارة الحكومة لأزمة كورونا

كتب:

محمد مجدي
12:37 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ عودة الأنشطة والفعاليات الوطنية بمصر، تعد "شهادة تميز" لإدارة الحكومة المصرية لأزمة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أنّ مصر هي البلد الوحيد تقريبا في المنطقة الذي شهد عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه دول أخرى في المنطقة والعالم، تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور بسبب إجراءات الغلق المتبعة على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتناولت الوزيرة موقف الخطوات التنفيذية التي تنفذها مصر، للحصول على لقاح فيروس كوورنا المستجد، وعرضت موقف اللقاحات البحثية العالمية، مشيرة إلى أنّ عدد اللقاحات الأحدث يبلغ 217 لقاحا، بينها 63 لقاحا بالتجارب السريرية.

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