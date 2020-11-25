ضبط متهم هارب من قضية سرقة أثناء عرضه على الطب الشرعي بالجيزة

في أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على متهم هارب من الحراسة أثناء عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات بناءً علي قرار النيابة العامة، وذلك أثناء تواجده لدى جدته وخالته في القناطر الخيرية.

وحُرر محضر بواقعة الضبط، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في اتهامه بالهروب.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد هروب أحد المتهمين خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم عاطل، تم القبض عليه لاتهامه في قضية سرقة بالإكراه.

وتوجهت مأمورية أمنية لعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، لإجراء تحليل له، وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، إلا أنه غافل القوة الأمنية، وتمكن من الهرب.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث حيث عثر عليه مختبئًا في منزل جدته في القناطر الخيرية، وتم ضبط وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

وقال مصدر أمني، إن قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من الخدمات الأمنية لعرض متهم في قضية سرقة على الطب الشرعي بسحب عينة دم وبول لبيان تعاطيه المواد المخدرة، حيث طلب من الحرس الدخول للحمام وعقب السماح له قام الحرس بالوقوف لقضاء حاجته فغافله المتهم وهرب من الحمام إلى الشارع.

وأضاف المصدر أنه أمكن ضبطه في القناطر الخيرية طرف جدته والدته وخالته، واعترف أنه عقب هروبه توجه للاختباء بكوبري المنيرة، وحاول التوجه لمنزل جدته إلا أنه ضُبط.