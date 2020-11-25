بدء إزالة سوق العصر 2 لاستبداله بآخر حضاري في بورسعيد

بدأت الأجهزة التنفيذية لمحافظة بورسعيد، اليوم، تحت إشراف اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد أعمال إزالة التعديات على سوق العصر 2 الموازي لسوق العصر 1 بحي العرب الذي جرى الانتهاء من إنشائه على طراز جمالي.

جاء ذلك بمشاركة أجهزة حي العرب برئاسة عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب والأجهزة الأمنية، برئاسة مساعد مدير أمن بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال إنشاء السوق الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإنشاء أسواق حضارية وخدمية على أعلى مستوى، لتقديم خدمة متميزة ولائقة للمواطنين بجميع أحياء المحافظة.

وأعلن السكرتير العام للمحافظة إزالة 2000م2 تعديات على السوق وتجهيز المكان لإنشاء السوق الجديد، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي سيضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحي العرب، وتماشيا مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد في القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة مجمعات خدمية، تقدم خدمات للمواطنين على درجة كبيرة من الكفاءة، وتساهم في الارتقاء بسبل الحياة للمواطنين.

وأوضح سكرتير عام بورسعيد، أن السوق الجديد سوف يكون امتدادا لسوق العصر الجديد، وينهي الأسواق العشوائية بالمنطقة، مشددا على تكثيف الأعمال لإنجازه في المدة الزمنية المحددة له.