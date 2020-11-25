السيسي يوجه الجيش بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يطلع على نتائج مباحثات وزير الدفاع بزياراته الأخيرة ونتائج التدريبات العسكرية مع الجيوش الشقيقة

وتناول الاجتماع، إطلاع الرئيس السيسي على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية.

كما اطلع رئيس الجمهورية على نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في بعض الدول الصديقة، وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخراً مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.

الرئيس يحيي رجال القوات المسلحة على تضحياتهم فداءً للوطن وللحفاظ على أمن الشعب

وأثنى الرئيس السيسي، على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

كما وجه الرئيس التحية إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح، وفي هذا السياق وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.