بعد حديث السيسي.. طبيب يوضح أهمية إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه، مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضغط الجدول التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين.

وأضاف السيسي، بضرورة بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما في مصر، وأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، فضلاً عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يساهم في امتلاك القدرة في هذا المجال الحيوي، الذي له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

وعن أهمية المشروع قال الدكتور محمد عبدالسلام طبيب أمراض الدم، إن المشروع نقلة طبية مصرية حيث يعد هو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أنه يستهدف تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، فهناك بعض الأمراض بحاجة لنوعية معينة من العلاجات أبرزها "ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين".

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن تلك الأدوية الخاصة سيتم توفيرها من البلازما التي يتم التبرع بها، مشيرا إلى أنها ستدخل مرحلة من التصنيع وتصبح موجود محليا، وأنّ هناك ثلاثة مراحل للمشروع، وهي مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، ثم مرحلة إنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وتابع طبيب أمراض الدم أن هناك فوائد عديدة تعود من إنشاء ذلك المشروع من بينها توفير الاكتفاء الذاتي من البلازما الضرورية لعلاج بعض الأمراض، وبالتالي توفير تكلفة الاستيراد والعملة الصعبة، كذلك تشمل خطة المشروع التوسع بعد الاكتفاء المحلي التصدير للدول الأخري مما يحقق عائد مادي.

وأكد أن المشروع واجه خلال الفترة الحالية عدة تحديات، ما بين السعي لتوفير المراكز الخاصة بالمشروع للبدء في أسرع وقت، جنبا إلى جنب مع تجميع وتجهيز بلازما المتعافين من فيروس كورونا لتحضيرها لباقي المصابين.