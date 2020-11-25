انطلاق "ملتقى الابتكار" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT

انطلقت فعاليات ملتقى الابتكار Innovation Arena، برعاية مبادرتي FinTech Egypt و"رواد النيل"، والذي يقام للعام الخامس على التوالي ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، وتستمر فعالياته لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

شارك المبتكرون ورواد الأعمال في الملتقى الذي يتضمن العديد من الجلسات والندوات المتميزة بحضور ممثلي الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة، لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثماري لهذه المشروعات، حيث قامت كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية المشاركة بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتي تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل.

وفي إطار دورها الداعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، أعلنت مبادرة FinTech Egypt، التي أطلقها البنك المركزي عن فتح باب التقديم للفوج الثاني من أعمال المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية Regulatory Sandbox، وذلك اعتبارا من 23 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2020، حيث يتيح المختبر الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية داخل بيئة تنظيمية مُنضبطة بما يساعد على تحقيق التوازن بين إطلاق المزيد من هذه التطبيقات داخل السوق المصري من جهة، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي من جهة أخرى.

كما نظمت المبادرة العديد من الجلسات التي تناقش موضوعات هامة منها "نماذج الأعمال وطريقة الخروج بمنتج أوليّ للمشروع"، و"التخطيط المالي والمؤسسي للشركات الناشئة"، و"طرق الحصول على التمويل"، و"بناء علامة تجارية ناجحة للشركات الناشئة".

واستعرضت مبادرة "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي خلال مشاركتها في الملتقى، دورها في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، وبعض قصص النجاح لرواد الأعمال وشركات البرمجيات الناشئة التي قامت برعايتها، وكيفية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عرض رواد الأعمال المدعومون من المبادرة مشروعاتهم وتجاربهم ويشاركونها مع كبرى الشركات وجهات التمويل وحاضنات الأعمال.

تناول "ملتقى الابتكار" عبر فعالياته القضايا الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة مثل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً في الأعمال، وآليات البنوك لتمويل المشروعات الناشئة، وطرق وأساليب استفادة رواد الأعمال من التوجهات العالمية الجديدة، وكيفية الترويج لمنتجات الشركات الناشئة اعتماداً على الحلول التكنولوجية الجديدة، والحوافز التي تتيحها الدولة لرواد الأعمال.