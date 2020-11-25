"كنزي" تمثل مصر في سباق ملكات جمال العالم بالغردقة (صور)

بدأت فعاليات ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو"، اليوم الأربعاء، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وتستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وتمثل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "مس ايكو" المتسابقة "كنزي الزيني"، والتي تبلغ من العمر 18 عاما في مواجهة مع 24 متسابقة أخرى من دول عدة من جميع قارات العالم.

حصدت الزيني على لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في المسابقة نفسها، وتسعى أن تكون موديل في الفترة المقبلة، وأن يكون لها برند مكياج خاص بها,

وحرصت المتسابقات على الحضور اليوم الأربعاء إلى مدينة الغردقة للمشاركة في المسابقة رغم صعوبة حركة الطيران وقضائهم ساعات ترانزيت في عدد من المطارات حتى وصولهم مطار الغردقة، وذلك لعدم وجود طيران مباشر مع هذه الدول، تزامنا مع إعلان عدد من البلدان قرار الغلق الكلي والجزئي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وكانت ملكة جمال موريشيوس أول من وصل إلى الغردقة، ثم ملكة جمال دولة باراجواي وروسيا ثم توالت المتسابقات في الوصول.

تتضمن المسابقة فعاليات عدة، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار محمد عيد مدیر إدارۃ التسویق بالمنتجع المستضيف للمسابقة، إلى أن إدارة المنتجع المستضيفة للمسابقة حريصة على أمن وسلامة جميع المتسابقات المشاركات في المسابقة، موضحا أن جميع المتسابقات يحملن شهادة طبية تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، مؤكدا تطبيق الإجراءات الوقائية والمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي أقرتها رئاسة الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

و كشف محمد عيد، في حديثه لـ"الوطن"، أن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة هو الحدث الدولي الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبرى في مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وسيراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم مفادها أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ما يساهم في عودة تنشيط السياحة.