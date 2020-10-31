الغردقة تستضيف مسابقة "ملكة جمال العالم" بحضور 30 متسابقة

تستضيف مدينة الغردقة مسابقة "ملكة جمال العالم"، في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، بمشاركة 30 متسابقة من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وكشف كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ومستضيف مسابقة ملكة جمال العالم، في تصريحات صحفية، أن الغردقة قادرة على تنظيم تلك المهرجانات العالمية، التي تُعتبر خير دعاية لتنشيط السياحة، لافتاً إلى أن استضافة الغردقة لتلك الأحداث العالمية هي رسالة هامة لجميع دول العالم، بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وأن هذه المسابقة تُعد أداة من أدوات تنشيط السياحة.

وأشار محمد عيد، أحد مسئولي المنتجع السياحي، منظم المسابقة، إلى أن الغردقة تمتلك جميع المقومات السياحية التي تجعلها قادرة على تنظيم مثل تلك الأحداث العالمية، من مطارات وفنادق وشبكة طرق وموارد بشرية هائلة، لافتاً إلى أن الغردقة استضافت العديد من المناسبات والأحداث العالمية، آخرها حفل أحسن لاعب في أفريقيا خلال شهر يناير الماضي، كما أكد على إشادة منظمتَي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.

واستقبلت فنادق الغردقة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدوفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك، بنسبة تشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية المسموح بها لإعادة التشغيل، وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

من ناحية أخرى، يحتفل السائحون من مختلف الجنسيات الأجنبية بفنادق الغردقة، اليوم السبت، بـ"عيد الهالوين"، أو "عيد الهلع"، تزامناً مع احتفالات معظم دول العالم بهذه المناسبة.