وصول ملكة جمال موريشيوس للمشاركة في مسابقة "ميس إيكو" بالغردقة

وصلت منذ قليل ملكة جمال دولة موريشيوس، للمشاركة في مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو"، التي تستضيفها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية، في الفترة من 25 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم؛ بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وبدأت المتسابقات في الوصول إلى مدينة الغردقة، وكانت ملكة جمال موريشيوس أولى الوصول إلى فندق الإقامة، وتستمر ملكات الجمال في التوافد على الفندق تباعا على دفعات، ومن المقرر وصول بعضهن اليوم، والباقي غدا الأربعاء.

وتتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة "ملكة الأناقة، واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، واللياقة البدنية بين الفتيات، والمواهب"، وتعرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة، وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في حفل الختام.

وكشف محمد عيد، أحد مسؤولي المنتجع المستضيف للمسابقة، أن هذه المسابقة، الحدث الدولی الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبری في مصر، خلال نوفمبر ودیسمبر عام 2020.

وأكد "عيد" تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

من جهته، أشار كامل أبوعلي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، المستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ما يسهم في عودة تنشيط السياحة .

واوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الغردقة قادرة على تنظيم المسابقات العالمية التي تعتبر خير دعاية لتنشيط السياحة، مؤكدا أن المدينة تملك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية، لكونها من أجمل المدن السياحية.