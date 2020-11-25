تامر فرج: لقطت فيروس كورونا.. ومش هعمل مسحة

أعلن الفنان تامر فرج، تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، واحتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "فرج" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "طب يا جماعة أنا تقريبًا كده لقطت الفيروس، ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز أتاكد، أنا هعزل نفسي واخد بروتوكول العلاج".

وأضاف، "اللي خالطني في التلات سنين اللي فاتوا يتطمن على نفسه وخصوصًا لوجي ونانا اللي كانوا مع القبطان ماجد الألفي، ادعوا لي يا جماعة إن شاء الله خير".

وشارك تامر فرج مؤخرًا في سلسلة أجزاء مسلسل "الآنسة فرح"، ويعُرض حاليًا الجزء الثاني منه عبر منصة “شاهد الإلكترونية”.

ويكمل الموسم الجديد من "الآنسة فرح" حكاية "فرح" وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وأبدت المنتجة سالي والي سعادة بالغة إزاء ردود الأفعال التي حققها الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، مرجعة هذا النجاح إلي تفرد العمل وعدم انتشار طبيعته علي مستوي المسلسلات، إضافة إلي حالة التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج والكاتب الذي صاغ نصاً مختلفاً عن الشائع.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني، نجاح الجزء الأول، مضيفًا أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، ومحمد كيلاني، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، ومن سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.