مسؤول بـ"الأعلى للآثار" يتفقد متحف المطار قبل افتتاحه

تفقد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، متحف مطار القاهرة الدولي، للوقوف على سير الأعمال به تمهيدا لافتتاحه، موضحا الانتهاء من أعمال القاعة المخصصة للمتحف، ووضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفي، وجار إنهاء أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع.

وأكد عثمان أنّ المتحف سيكون له دور مهم كعنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي، للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، إذ إنّ المتحف به صالة عرض بمبني ركاب 3، وجرى افتتاح المتحف من قبل عام 2016، وإيمانا بدوره في الترويج للسياحة الثقافية بمصر، قررت الوزارة توسعة المتحف وتغيير قاعة العرض بقاعة أكبر بنفس المبنى، وإضافة عدد أكبر من القطع لإثراء العرض به، فالمتحف يضم الآن نحو 70 قطعة أثرية، بعد أن كان يضم قرابة 36 قطعة أثرية.

من جانبها، قالت هالة حجاج مدير عام متحف المطار، إنّ القطع الأثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف، بينها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

ومن أهم القطع المعروضة مومياواتين في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني، وذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، أما المومياء الثانية فترجع إلى العصر المتأخر، وتصور رجلا في الوضع الأوزيري، إضافة إلى تمثال من البرونز للمعبودة إيزيس المجنحة، وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس، كما تضم القطع مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من التماثيل من العصر المتاخر.

يذكر أنّ متحف المطار كان عبارة عن صالة عرض بمبني ركاب 3 وكان يضم قرابة 36 قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي.