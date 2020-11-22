ضبط 12 شخصا خلال التنقيب عن الآثار في الحوامدية: "شافوهم وهما بيحفروا"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار..

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 شخص – لإثنين منهم معلومات جنائية ) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكن أحدهم الكائن بدائرة القسم ، وعثر بداخله على حفرة (بقطر 1,5متر وعمق 8 متر ) وكمية من الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .