وزيرة التخطيط بعد حصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية: تقدير لجهود مصر

توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالشكر لدولة الإمارات وجامعة الدول العربية وإدارة جائزة التميز الحكومي على منحها جائزة أفضل وزيرة في العالم العربي، "أحب أشكرهم على هذا التقدير، وبقول إنه هذا التقدير ليس تقديرا لشخص ولكن هو تقدير للجهود اللي قامت بيها الدولة المصرية في مجال التطوير الحكومي وخطط التنمية السريعة التي تقوم بها مصر".

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية على شاشة "mbc مصر"، "أنا رمز وأمثل شخص في الحكومة، وهو تقديرا أيضا لدور المرأة المصرية، ومكنتش هقدر أحصل على هذا التقدير لولا الدعم السياسي غير المسبوق للمرأة المصرية والملفات التي تتولاها المرأة المصرية، بالحكومة المصرية وفي قلب عمل الحكومة المصرية".

وأكدت السعيد: "ده تقدير لكل زملائي بالحكومة لأنه مفيش حد بينجح لوحده، بيكون عمل جماعي، وده بينعكس على الأداء والتقدير اللي بتحصل عليه المرأة المصرية والتي أثبتت كفاءة في المجالس النيابية والحكومة المصرية، وكل المراكز القيادية على مستاوى الحكومة المصرية".

واستكملت السعيد: "قيمة الجائزة دي تتمثل في دور مصر الكبير التي قامت به في كافة مناحي الحياة، سواء البنية التحتية أو التطوير الحكومي وفي كل الملفات بنفس السرعة والجهد والتطوير، مصر شغالة بخطى سريعة جدا".

وشددت السعيد على أن الدولة المصرية تقوم بتدريب العاملين بتولي المراكز القيادية، وبالنسبة للشباب توجد الأكاديمية الوطنية للشباب والتي تقوم بدور كبير جدا في تأهيل الشباب على القيادة وتمكين الشباب أيضا، فهناك معاوني وزراء ومحافظين شباب ومساعدي وزراء ونواب محافظين من الشباب".

ولفتت السعيد إلى أن مصر حصلت على أفضل جائزة للبنية التحتية لمشروع بنبان، وأفضل محافظ والذي حصل عليه محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة، والتي حصلت عليها مديرة أحد مراكز المواطنين.