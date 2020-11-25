استقرار الأحوال الجوية بمدن وقرى الغربية

تشهد مدن وقرى محافظة الغربية، حالة من استقرار الأحوال الجوية وسطوع الشمس، وذلك بعد تعرضها لسقوط أمطار متوسطة صاحبتها رياح شديدة، وتشهد الشوارع حالة مرورية طبيعية، وتواجد المواطنين والطلاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد أصدَرت بيانًا يوضح خرائط سقوط الأمطار على مستوى محافظات الجمهورية اليوم على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار اليوم

- السواحل الشمالية: من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من: الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.

- الوجه البحري ومدن القناة: تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

- القاهرة الكبرى: تشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

- شمال الصعيد: تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: "الفيوم - بني سويف - المنيا".

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية لـ"الوطن"، أنّ تساقط البرد على بعض المناطق يكون نتيجة عملية التبريد القوي في طبقات الجو العليا التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، فضلًا عن تكون السحب الرعدية التي يصاحب أمطارها سقوط هذه الحبات على بعض المناطق.

فيما قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنّ حبات البرد أو الثلج تختلف حسب تبريد الغلاف الجوي مع سطح الأرض، إذ تكون الأماكن المعنية بسقوط حبات البرد هي المناطق التي يتساقط فيها الأمطار الغزيرة والرعدية، موضحًا أنّه يصعب تحديد أماكن سقوط الثلوج بشكل دقيق.