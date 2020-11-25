توابع الطقس السيئ.. إصابة 4 بانهيار شادر المركز التكنولوجي بالإسكندرية

تسبب الطقس السيئ الذي تتعرض له مدينة الإسكندرية، في إصابة 4 مواطنين بكدمات خفيفة، إثر سقوط أحد الشوادر المخصصة لمصالحات البناء في محافظة أمام المركز التكنولوجي.

تعرض الشادر أمام المركز النموذجي للسقوط، والذي أقامته المحافظة لاستراحة للمواطنين المترددين على المركز لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ولحمايتهم من الأمطار.

وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتدخل السريع للتعامل مع الواقعة.

وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ إلى موقع الشادر للاطمئنان على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابة 4 بكدمات خفيفة، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم في الحال.