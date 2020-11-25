أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة غدا.. وغزيرة في الإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس غد الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال جنوب الصعيد.

خريطة الأمطار على جمهورية مصر العربية

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، يتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وتكون الأمطار غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في محافظات الإسكندرية، رشيد، ودمياط، وبورسعيد، والعريش ورفح، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من مطروح والسلوم.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 16

وادي النطرون 22 15

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 20 13

سيوة 19 12

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 13

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 12

رأس سدر 23 15

نخل 21 09

نويبع 23 18

طابا 21 13

كاترين 18 08

الطور 22 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 17

الفيوم 22 12

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 24 12

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 27 20

أبورماد 27 20

حلايب 25 21

رأس حدربة 25 21