القاهرة والجيزة تناشدان المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى

ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وشهدت العديد من مناطق القاهرة، ظهر اليوم، تساقط أمطار متوسطة الشدة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء موجة الطقس السيئ الساعة الثانية ظهرًا، إذ بدأت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم".

كما ازدادت حدة الأمطار لتشمل الدلتا بأكملها، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط حبات البرد وهبات رياح قوية.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنّ حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح والسلوم وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار على القاهرة بعد ساعات قليلة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بتوخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم البقاء في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.

الجيزة للأهالي: محدش ينزل إلا للضرورة القصوى كما ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، إذ شهدت القاهرة الكبرى، قبل قليل، موجة أمطار متوسطة وعدم استقرار في حالة الطقس.

وطالبت المحافظة، الأهالي باتباع الإرشادات والتعليمات الآتية:

- الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة، حرصا على حياة المواطنين.

- حال الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار، مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- حال انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خاصة الشموع، يجب اليقظة والحذر لتفادي أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات إضافية من المياه تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث، يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: 35863004، 35855722، 35869193، 35869371، أو الخط الساخن 114.

تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار وتواصل محافظة الجيزة جهودها في تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار، وإزالة أي بؤر وتجمعات لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، لشفط أي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط أي آثار للمياه بمحيط المدارس أو داخلها.

وأكد محافظ الجيزة، الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، موجّها إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة للولاعات، والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات الولاعات، وتنظيفها، حفاظا على سلامة المواطنين.

ولفت إلى استقبال أي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء أو سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة، للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية الموجودة، وغرف العمليات المنعقدة بالقطاعات، والتي جرى ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، وجار التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.