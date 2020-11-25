اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن

ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل، إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكانت الحكومة الصينية، أكدت فى التاسع من نوفمبر الجارى أنها "أُخطرت" بإعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها أكدت أن هناك عملية قانونية جارية لتثبيت النتيجة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، في إيجاز صحفي: "لقد علمنا أن بايدن أعلن فوزه بالانتخابات، نفهم أن نتيجة الانتخابات العامة ستُحدد وفقا للقوانين والإجراءات في الولايات المتحدة"، حسب قوله.

وأضاف وانغ قائلًا: "سنتعامل مع إصدار بيان بهذا الشأن بالتوافق مع العرف الدولي".

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الصينية تأكيد مواقف الصين الثابتة تجاه العلاقات مع واشنطن، قائلًا: "على الصين والولايات المتحدة تقوية التواصل والحوار وإدارة الخلافات وتوسيع التعاون، استنادًا إلى مصالحهما المشتركة"، حسب قوله.

وأرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تهنئة لترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في 9 نوفمبر من عام 2016، أي بعد يوم واحد من حسمه سباق البيت الأبيض.