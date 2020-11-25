صور.. محمود البزاوي يسترجع ذكريات أول مسابقة للتمثيل شارك بها

نشر الفنان محمود البزاوي، صورة قديمة له، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، استرجع خلالها، ذكريات أول مسابقة للتمثيل شارك بها.

وعلق "البزاوي" على الصورة قائلا: "ياااا صورة نادرة ماكنتش أحلم إني ممكن ألاقيها، مع اني حكيت عن الموقف ده كتير، تفاصيل الصوره بقى، إن دي كانت مسابقة الوجوه الجديدة لمجلة السينما والناس.. كنت مرعوب أهو ومسبسب شعري".

وفي شهر أغسطس الماضي،ـ نفى الفنان محمود البزاوي الأخبار التي تم تداولها عن انشغاله، في كتابة مسلسل تلفزيوني جديد، الذي سيكون أول بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.

وأوضح "البزاوي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة، وأنه لم يكتب مسلسل جديد، مضيفًا أنه لا يرفض البطولة المطلقة، لكن ما جرى تداوله غير صحيح.

وأكد أنه بالفعل كان هناك مشروع فني لإستغلال شخصية "سالم"، التي جسدها خلال أحداث مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، وتقديمها في عمل درامي من بطولته، إلا أن المشروع لم يكتمل.

وعن آخر الأعمال الفنية، قال "البزاوي"، إنه مشغول حاليا بمشاركته في مسلسل هجمة مرتدة، الذي من المنتظر أن يعرض خلال موسم شهر رمضان المقبل 2021.

وكان تحدث "البزاوي" في وقت سابق، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن علاقته بنجله أكرم قائلًا: "وصلت لمرحلة غريبة واكتشفت إننا فاهمين حكاية الأب غلط وإنه يمتلك الحقيقة المطلقة وهو اللي شايف وعارف واكتشفت مع أكرم إن فيه حاجات كتير فايتاني اللي أنا عرفته في 30 سنة هو عرف ده في 30 ثانية، وإن فيه جيل ديجتال وبقيت بتعامل معاه إنه هو الأب مش الابن".

وأشار أكرم البزاوي إلى أنه من أقنع والده بالتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن شهرته على "السوشيال ميديا"، بدأت بأن والده نشر صورة له مرتديًا الجاكيت الخاص به: "أنا عادي بقوله الجاكيت ده بتاعي زي ما واحد صاحبي إديته حاجة ونسيها وبعدين أخد الجاكيت بتاعي واتصور بيه وهيحتاجه في الشغل"، ليقوما بالرد على بعضهما بطريقة كوميدية.