محمود البزاوي يدعم مؤمن زكريا: كل الحب يا موهوب.. وشكرا عز

دعم الفنان محمود البزاوي، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني بعد بكاءه خلال العرض المسرحي "علاء الدين"مع الفنان أحمد عز.

وكتب البزاوي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل الدعم والحب والدعاء بالشفاء للكابتن الجميل والموهوب أوي مؤمن زكريا .. ترجع بالسلامة من تاني يارب وتملأ الملعب كله نشاط وبهجة.. شكرا لصديقي أحمد عز على اللفتة الجميلة أوي دي".

ولم يتمالك زكريا دموعه بعد تحية عز له على المسرح خلال حضوره مسرحية "علاء الدين"، حيث قال عز: معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول، ليذهب عز إلى زكريا ويصعد الإثنان المسرح، وبدا اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".