محمود البزاوي ينفي كتابته مسلسل جديد من بطولته

انتشرت في الأيام الأخيرة، بعض الأخبار عن انشغال الفنان محمود البزاوي، في كتابة مسلسل تلفزيوني جديد، والذي سيكون أول بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.

وأوضح "البزاوي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة، وأنه لم يكتب مسلسل جديد، مضيفًا أنه لا يرفض البطولة المطلقة، لكن ما جرى تداوله غير صحيح.

وأكد أنه بالفعل كان هناك مشروع فني لإستغلال شخصية "سالم"، التي جسدها خلال أحداث مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، وتقديمها في عمل درامي من بطولته، إلا أن المشروع لم يكتمل.

وعن آخر الأعمال الفنية، قال "البزاوي"، إنه مشغول حاليا بمشاركته في مسلسل هجمة مرتدة، الذي من المنتظر أن يعرض خلال موسم شهر رمضان المقبل 2021.