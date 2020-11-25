نقابة الفنانين التشكيليين تقدم الرعاية الصحية الشاملة.. إليك التفاصيل

الرعاية الصحية الشاملة خدمة جديدة تقدمها نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني بالتعاون مع نادي روتاري كينجز، وذلك بعمل حملة طبية شاملة مجانية لأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وتتيح الخدمة الرعاية الصحية المجانية شاملة توقيع الكشف وعمل تحاليل وأدوية وأجهزة سكر مجانا لأعضاء النقابة، وسوف يتم تحويل القاعة الكبرى بمقر النقابة إلى قاعة كشف مغلق ومجهزة بكافة التجهيزات، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الأعضاء.

للحجز الاتصال وترك الاسم واسم التخصص الطبي الذي يريده العضو أو إرسال رسالة على رقم النقابة 01098989412

ومن المقرر أن يبدأ الكشف يوم الخميس 26 نوفمبر من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء.

وتشمل قائمة الأطباء الدكتورة هالة جمال الدين أستاذ السكر والعدد الصماء كليه طب القصر العيني، والدكتور ممدوح مهدي أستاذ الباطنة والكلى، عميد طب حلوان الدكتور عمر عواد أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس.

الدكتور عمر السمرة أستاذ العيون بمعهد أبحاث العيون والرمد، والدكتور مصطفى المنيري أستاذ العظام والطب الطبيعي، والدكتور أحمد سعفان جراحة مسالك بولية، بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد عبد الهادي، استشاري علاج الأورام كلية طب جامعة المنصورة، الدكتورة هناء أبو المجد استشاري الأشعة التشخيصية بمراكز كايرو سكان.

الدكتور محمد العزب استشاري جراحة النساء والأورام، الدكتورة نائلة أمين أستاذ الصيدلية، وسيتم عمل تحاليل فيتامين "د" وكالسيوم مجانا، والأدوية مجانا، وكذلك وأجهزة السكر مجانا.

وأعلنت النقابة عن غلق المقر في الفترة المسائية أمس الثلاثاء وذلك لتطهير تعقيم والنقابة وتجهيزها كعيادة شاملة للحملة الطبية يوم الخميس.

وأعلنت النقابة من قبل عن مجموعة من الخدمات منها قديم إعانات مالية في الحالات الآتية (مرضية- كوارث- عجز كلي- عجز جزئي- وفاة- منحة مولود- منحة زواج).

وكذلك تقديم إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل الأقل من خمسين عاما، كما تقدم إسكان استثماري لمن تخطوا سن الخمسين في (أكتوبر الجديدة- العاشر من رمضان- برج العرب- سوهاج الجديدة- أسيوط الجديدة- المنيا الجديدة).