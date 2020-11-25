صلاح عبدالله يدعم مبادرة "لا للتعصب الرياضي" قبل نهائي أفريقيا

أعلن الفنان صلاح عبدالله، دعمه لمبادرة "لا للتعصب الرياضي"، التي أطلقتها صحيفة "الوطن"، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الجمعة المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه يتمنى أن تصبح "ليلة 27" بيضاء بفوز الزمالك علي غريمة الأهلي، واستدرك قائلاً: "ولو مبقتش بيضاء مش هزعل والله وهبارك للأهلي".

وأعرب عن أمنيته بأن تسود الروح الرياضية بين جماهير كرة القدم في مصر.

وفي سياق مختلف، كشف صلاح عبدالله، عن تجسيده لدور والد الفنان أحمد رزق، ضمن أحداث مسلسل "في يوم وليلة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله، إنه يعتبر رزق، ابنه في الحياة العادية، ولاسيما أن والد الأخير كان أحد أصدقائه المقربين، مضيفاً أنه لا يتردد في دعم رزق فنياً منذ وصوله لمرحلة البطولة.

وتابع: "أشعر بضعف شديد تجاه هذا الجيل من الممثلين، حيث أحبهم على المستوى الشخصي والفني، والحقيقة أن وجود شيرين عادل كمخرجة للمسلسل حمسني بشدة، لأنني قدمت معها عدداً من الأعمال الفنية المهمة، آخرها مسلسل "هوجان" الذي جسدت خلاله دوراً مهماً هو شخصية "بهلول".

ويشارك في بطولة "في يوم وليلة" كل من آيتن عامر، داليا مصطفي، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، ومحمد مهران وكوكبة من النجوم، من تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

ويستعد صلاح عبدالله، لاستئناف تصوير دوره في مسلسل "هجمة مرتدة،" خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء المخرج أحمد علاء، من تصوير عدد من المشاهد الخارجية بدولة صربيا، والتي جمعت أحمد عز بهند صبري ونور محمود.

وقال عبدالله، إنه كان يفتقد التعاون مع عز، لعدم التقائهما في أعمال فنية منذ فترة، مضيفاً أنه لا يعتبر دوره في العمل جديدا عليه أو مختلفا عن سابق أدواره، ولكن حبه لهذه القماشة الفنية وسعيه لتقديمها بشكل مختلف من شخصية لأخرى هو ما دفعه لتقديمها.

وتابع: "ما حمسني أيضاً أن "هجمة مرتدة" مسلسل وطني مهم لبلدي، وأنا أحب المشاركة في الأعمال التي تحمل رسائل وطنية، لاسيما إذا كان فريق عملها محبب إلى قلبي كأحمد عز وهند صبري وغيرهما من النجوم".

مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته كل من هشام سليم، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، محمود البزاوي، ندى موسى، خالد أنور ومايان السيد، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.