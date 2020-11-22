صلاح عبدالله عن صورته مع "عبدالمعز": مراتي جنبي والصعيدي اللي جوايا شالها

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة تجمعه بالداعية رمضان عبد المعز، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .

وعلق "عبد الله"، على الصورة، قائلاً، "أنا واللي بحبه، وعلى فكرة مِراتي واقفة جنبي، بس الصعيدي اللي جوايا شالها، وكمان عشان بخاف من الحسد، نهاركم بيضحك، وعقبال ليلكم بإذن الله".

ويعيش الفنان القدير صلاح عبد الله في الوقت الحالي، حالة من النشاط الفني نظراً لمشاركته في أكثر من عمل درامي دفعة واحدة مع نخبة من النجوم، والتي ستُعرض على القنوات الفضائية في توقيتات زمنية مختلفة، منها مسلسلات "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، و"في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق، و"جمال الحريم" مع نور اللبنانية.

وأكد "عبدالله"، أنه يجسد في مسلسل "هجمة مرتدة" شخصية موظف بسيط على المعاش، ولديه مشروع استثماري عبارة عن مكتبة للأدوات المدرسية يساعده على المعيشة.

وأضاف "عبدالله"، أن أسرته في المسلسل تتكون من زوجته الفنانة ماجدة زكي، ونجلته الفنانة مايان السيد، ونجله الفنان أحمد عز.

وأضاف "عبدالله"، أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده، ولكنه سيستكملها أثناء الشهر المقبل، وذلك بعد توقف التصوير منذ عدة أشهر مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من فريق العمل يواصل استئناف التصوير منذ مدة علي فترات منتظمة.

ولفت إلى أن اسم العمل من الممكن أن يتم تغييره حال حدوث أي تغييرات جذرية أثناء سير الأحداث، والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل لصالح العمل وغيرها، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل، موضحًا أن مسلسل "هجمة مرتدة" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

ويضم "هجمه مرتدة" كوكبة من النجوم هم النجم أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، ونضال الشافعي، وماجدة زكي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وأحمد فؤاد سليم، العمل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.