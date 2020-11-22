صلاح عبدالله لـ"الوطن": اعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية بسبب كورونا

أكد الفنان صلاح عبدالله، أن تفشي جائحة كورونا تسبب في اعتذاره عن عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال "عبدالله" لـ"الوطن"، بقدر المستطاع أحاول منذ بداية كورونا أن أبتعد عن التجمعات، فقد اعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية بسبب كورونا وقت جائحة كورونا الأولى كان هناك أعمال متبقي لمشاهدي يوم مثلا، وطلبت من المخرج معالجة الموقف بدوني.

وأضاف: "حضرت تكريمي في مهرجان الإسكندرية وكان وقتها شائعة متداولة عن تزايد الأعداد في الإسكندرية، فحرصت على الظهور بالكمامة، وكنت حريصًا على التباعد.

وخلال ندوة تكريمة في مهرجان الاسكندرية وجة الفنان "عبد الله"، الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة وأنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه "يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية فقدناها حاليًا".

وروى "عبد الله"، موقفًا لا ينساه أثناء تقديمه مسرحية "حودة كرامة" مع أحمد آدم والمخرج جلال الشرقاوي، قائلًا: "حزنت كثيرًا عندما وصفوني بأني سنيد عظيم، لكن بعد تفكير وجدت أن كلمة سنيد تأتي من السند والدعم وبالتالي ليست عيب".

وتمنى أن تشاهده والدته على شاشة التليفزيون، حيث توفت أثناء تصويره مسرحية "الهمجي" في الإسكندرية.

وأشار "عبد الله"، إلى أن الكاتب الراحل لينين الرملي والفنان محمد صبحي هما أصحاب فضل كبير عليه والسبب في دخوله عالم الفن واحترافه التمثيل، مؤكدًا أن "الله جعلنا أسباب لبعض وهذا ما فعله أثناء إخراجه لعدد من المسرحيات على مسرح الجامعة، وخرج منها العديد من النجوم مثل هاني رمزي وفتحي عبد الوهاب، ويقوم حاليًا المخرج خالد جلال بهذا الدور مع المواهب الجديدة في مركز الإبداع".

وتابع: "لا يوجد فنان وصل لشهرة ونجومية كبيرة إلا وواجه صعوبات، ومهما يقولون أن هناك محسوبية في الفن فلا تصدق حتى أبناء الفنانين، لأن الواسطة لن تدخلني قلوب الناس".