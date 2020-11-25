الفيشاوي ينتهي من تصوير كليب "قبل الـ2" وطرحه خلال أيام

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي، من تصوير كليب "قبل الـ2"، في شوارع المعادي، تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الفيشاوي، لـ"الوطن" أن الأغنية تحمل إسقاطات غير مباشرة على الفنان الممنوع نشر اسمه، وإنه كتبها باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لا يقصد الهجوم عليه وأنه لا يعرفه على المستوى الشخصي ولكنه عمل معه من قبل في أحد الأعمال.

وقرر الفنان أحمد الفيشاوي، تأجيل طرح أحدث أغانيه بعنوان "نمبر 2"، والتي كان يفترض طرحها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وقال الفيشاوي، لـ"الوطن"، إنه لم يتحدد الموعد الجديد لطرح "نمبر 2"، لاسيما في ظل وجود مشاريع غنائية عدّة يُجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضحًا أنه يعمل في الوقت الحالي على أغنية راب باللغة الإنجليزية، لكنه لم يستقر على اسم لها بعد.

وأشار إلى أنه سيطرح الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، ومن المُقرر تصويرها غدًا، في إحدى المناطق بالقاهرة، لافتًا إلى أنّ موعد طرحها لم يتحدد بعد هي الأخرى.

وكانت الشركة المنتجة لأغنية أحمد الفيشاوي الجديدة "نمبر 2"، البرومو الخاص بها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، قبل أيام.

يذكر أن أحمد الفيشاوي، ينتظر تحديد الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "30 مارس"، موعد عرضه، بعد انتهائه من تصوير مشاهده بالكامل قبل أسابيع عدة؛ إذ وصف هذه التجربة بالمختلفة، كونها تدور في أجواء من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل.

وقال "الفيشاوي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن فيلمه من نوعية أفلام السايكو دراما التي يحب الجمهور مشاهدته فيها؛ إذ أنه لم يقترب من هذه المنطقة التمثيلية منذ تقديمه لفيلم "45 يوم" قبل أعوام عديدة.

وأكد أحمد الفيشاوي، أنه يجسد شخصية شاب يدعي "علي"، يفاجأ بتحقق أحلامه أو جزء منها علي أرض الواقع، لتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق، وفقا لكلامه.

ويشارك "الفيشاوي" في بطولة "30 مارس" خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وأسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، ومحمد علي رزق، من إخراج أحمد خالد موسي.