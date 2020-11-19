فيديو.. طرح برومو أغنية أحمد الفيشاوي الجديدة "نمبر 2"

طرحت الشركة المنتجة لأغنية أحمد الفيشاوي الجديدة "نمبر 2"، البرومو الخاص بها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

على جانب آخر، كان الفنان أحمد الفيشاوي قد نشر صورة للفنان فايق عزب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد وفاته صباح اليوم، وعلق عليها قائلا: "آخر مره اتكلمنا كان من شهر، والنهاردة صحيت الصبح أطمن عليه، وللأسف ملحقتش أسمع صوته ودعوته الجميلة ليا".

وأضاف "الفيشاوي": "فقدت صديقا عزيزا وأبا حنونا، سلم لي علي فيشاوي الكبير عشان أنا متأكد إنكم هتشوفوا بعض في الجنة إن شاء الله لأنكم حبايب.. إلى اللقاء".

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر تحديد الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "30 مارس" موعدا لعرضه، بعد انتهائه من تصوير مشاهده بالكامل قبل أسابيع عدة؛ إذ وصف هذه التجربة بالمختلفة، كونها تدور في أجواء من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل.

وقال "الفيشاوي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن فيلمه من نوعية أفلام السايكو دراما التي يحب الجمهور مشاهدته فيها؛ إذ أنه لم يقترب من هذه المنطقة التمثيلية منذ تقديمه لفيلم "45 يوم" قبل أعوام عديدة.

وأكد أحمد الفيشاوي أنه يجسد شخصية شاب يدعي "علي"، يفاجأ بتحقق أحلامه أو جزء منها علي أرض الواقع، لتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق، وفقا لكلامه.

ويشارك "الفيشاوي" في بطولة "30 مارس" خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وأسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، ومحمد علي رزق، من إخراج أحمد خالد موسي.