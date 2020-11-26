دجال بنها استغل "راغبات الحمل": الأموال وممارسة الجنس مقابل إخراج الجن

"الشيخ هلال" أحد الدجالين الذين سقطوا مؤخرا في قبضة رجال الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية، بعد أن ذاع صيته في أعمال الدجل والشعوذة بقري مركز بنها، حيث كان يوهم ضحاياه ومعظمهم من النساء الراغبات في الحمل والولادة، أنه لديه قدرة على علاجهن مقابل مبالغ مالية وإغراءات جنسية لممارسة الجنس معهن بعد إقناعهن أنهن يلبسهن الجن وهو أمر يحتاج أن يمارس الجنس مع ضحاياه لتخليصهن منه.

الدجال النصاب سقط بعد أن حاول التعدي حنسيا على إحدى السيدات التي خدعت في مظهره وادعائه معرفته بخفايا عالم الجن وفك الأعمال والسحر والإدعاء أنه معالج روحاني، حيث طلب منها 15 ألف جنيه وممارسة الجنس معها حتى تستطيع الحمل، بعد أن فقدت الأمل في علاج حالتها طبيا ولكنها نجحت في خداعه وتدبير كمين له حتى سقط في أيدي رجال المباحث ببنها، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له عدة تهم منها ممارسة الدجل والشعوذة والشروع في التعدي الجنسي على ربة منزل متزوجة، والنصب والاحتيال.

البداية كانت بورود معلومات سرية لأجهزة الأمن بقيام دجال بأحد قري مركز بنها بمحافظة القليوبية بممارسة الجنس مع السيدات اللائي يعانين من عدم الإنجاب بحجة أنهن عليهن "جن" بجانب الاستيلاء على أموالهن مقابل ذلك.

وخلال فحص المعلومات وتحديد شخصية المتهم تلقى مأمور مركز بنها بلاغا من إحدى السيدات قالت فيه إنها تعرفت على "دجال" بإحدى قرى المركز عن طريق إحدى السيدات بعد أن علمت الأخيرة أنها تعاني من عدم الإنجاب وأقنعتها بالذهاب إلى أحد الدجالين ويدعى الشيخ "هلال" وقالت إنه شيخ مبروك وسيساعدها على الإنجاب.

أخطر اللواء فخر العربي مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية أنه بمناقشة المبلغه قالت إنها متزوجة منذ فترة طويلة، وأنها ذهبت للعديد من الأطباء وأكدوا لها أنها لا تعاني من أي أمراض تمنعها من الحمل فتقابلت مع إحدى السيدات في مدينة بنها وأقنعتها أنها تحت تأثير "عمل سفلي" أعده لها الجن وعليها أن تذهب إلى الشيخ "هلال" في إحدى القرى، مؤكدة لها أنه رجل "مبروك".

وأضافت السيدة في أقوالها أنها بالفعل ذهبت إليه ونجح في إقناعها أنها "ملبوسة" بجن وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها مشيرة إلى أنها جلست معه أكثر مرة استطاع خلال هذه المرات أن يحصل منها على مبلغ 12 ألف جنيه بحجة أنه يحاول إخراج الجن من جسدها.

وفي آخر مره قال لها أن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن من جسدها هو أن يمارس معها الجنس حتى تستطيع أن تحمل من زوجها.

وأضافت المبلغة أنه بعد أن طلب منها هذا الطلب قال لها عليها أن تحضر 3 آلاف جنيه قبل أن يمارس معها الجنس، فشكت في أمره وتوجهت إلى مركز شرطة بنها وقدمت بلاغا ضده.

أجرت أجهزة البحث الجنائي كمينا للمتهم حيث تم مراقبة المبلغة أثناء ذهابها للمتهم في المكان المتفق عليه وعقب دخولها المكان داهمت قوة أمنيه المكان وألقى القبض على المتهم وتم اصطحابه إلى مركز شرطة بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث اعترف المتهم بممارسة الدجل والشعوذة تحت دعوى أنه يعمل معالجا روحانيا بالقرآن وحاول نفي تهمة محاولة التعدي جنسيا على السيدة المبلغة، إلا أن النيابة قررت حبسه وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.