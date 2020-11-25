روسيا تواصل العمل على اللقاح الثالث ضد كورونا

أعلن مركز "تشوماكوف" الروسي للعلوم الطبية والمخبرية، اليوم الأربعاء، عن تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

نجح العقار في اجتياز الاختبارات قبل السريرية، مما يدل على عدم وجود سمية عند اختباره على الحيوانات، وتم الإعلان عن ذلك اليوم في إحاطة عبر الإنترنت من قبل رئيس قسم علم الفيروسات العام في مركز الأبحاث الفيدرالي لتطوير الأدوية المناعية، جورجي إجناتيف، بحسب ما ذكر موقع "rg".

​تم اختبار الفعالية، أي قدرة اللقاح على بدء الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، على القرود، وظل مستوى الأجسام المضادة المتكونة عند مستوى عالٍ طوال فترة المراقبة، أي أظهر اللقاح استقرارًا جيدًا''، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

تجري التجارب السريرية للقاح حاليًا على 150 متطوعًا، ويخطط المركز لمضاعفة عدد المشاركين.

سيعلن عن نتائج الدراسات السريرية بحلول فبراير المقبل، ومن ثم يخطط العلماء لتسجيل لقاح جديد لدى وزارة الصحة الروسية والبدء في إنتاجه. وقال جورجي إغناتيف إن الطاقة الإنتاجية للمركز ستجعل من الممكن إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من اللقاح سنويًا.

ذكر بيان نشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من 10 دولارات.

وعلما بأن التطعيم يتطلب استخدام جرعتين من اللقاح، ستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولارا، ما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأكد البيان أن المواطنين سيتلقون التطعيم باللقاح مجانا.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021، مضيفا أن الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.