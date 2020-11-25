الإعلاميين: 4 معايير لتغطية مباراة القمة وحظر الملاسانات

طالبت نقابة الإعلاميين كل العاملين في وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة بضرورة الالتزام بما نص عليه قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون في تغطية مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة الجمعة المقبلة.

وأهابت النقابة بمقدمي برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية في تناولهم لهذا الحدث الكبير على مستوى الأندية في القارة السمراء، لاسيما وأن القانون قد نص على 4 معايير أساسية هي:

1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أوالشائعات.

2. عدم تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

4. التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

كما ألزمت النقابة بحسب بيان عنها بكل ماجاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة في ديسمبر 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها 287 وجاء في مواده، الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه، "فيجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ماسبق حتى لا يعرض الإعلامي نفسه للمساءلة القانونية وأن يغلب الجميع ضميرة المهني الحيادي بعيدا عن إظهار الانتماء لأي من الطرفين وتحديدا أن البطولة مصرية مائة بالمائة".

وكان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب ‏الإعلاميين، قد عقد اجتماعا له مساء أمس الثلاثاء، وأصدر المجلس بيانا طالب فيه جميع الإعلاميين بالتزام المهنية والحياد في تغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة.

وقالت النقابة إن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الإفريقي لرابطة الأبطال لهو فخر للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة، واختتم قائلا: "وليتبارى الجميع ويتنافس في تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامي يليق بإعلامي الدولة المصرية الذين يمتلكون حسا وطنيا مغلبين في ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص".