مبادرة تضامنية لإجراء فحوص "كورونا" للمحتاجين مجانا في إيطاليا

أطلقت السلطات في مدينة نابولي الإيطالية بمبادرة تضامنية لإجراء فحوص فيروس "كورونا" للمحتاجين مجانا، على غرار تقليد "القهوة المعلَّقة".

وتتباهى نابولي بتقليد "القهوة المعلّقة" السائد في مقاهيها، والذي يقضي بدفع ثمن كوبين كي يتسنّى لمحتاج احتساء فنجان آخر بالمجان، وهو ما حاولت السلطات في المدينة الاحتذاء بتلك المبادرة، بشأن فحص كورونا للمحتاجين، مجانا.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه يصعب على الخدمة الصحية في هذه المدينة المكتظّة بالسكّان في جنوب إيطاليا، احتواء الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، وهو ما دفع بكنيسة سان سيفيرو فووري لي مورا، الواقعة في أحد الأحياء الأكثر كثافة سكانية في نابولي، إجراء فحص سريع لتشخيص الإصابة مع تقديم آخر لمواطن مجهول الهوية.

ويكلّف الفحص الواحد 18 يورو (21.5 دولار) ويجريه فريق من ثلاثة أطبّاء وممرّضتين اثنتين داخل الكنيسة. وتستخدم الأموال لتسديد أتعاب الطاقم الطبي ونفقات الاختبارات.

وقد عممت الفحوص السريعة في إيطاليا، وهي أوّل بلد أوروبي تفشّى فيه الفيروس مطلع السنة وتخطّت فيه الوفيات بوباء كورونا عتبة الـ50 ألفاً.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، السبت الماضي، أن حملة تلقيح ضخمة سيتم إطلاقها في يناير، في بلاده التي تعد إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا.

وخلال اجتماع للصيادلة قال سبيرانتزا إن حملة التطعيم ستبدأ في نهاية يناير، حيث نأمل في الحصول على الجرعات الأولى، بحسب "فرانس برس".

وأضاف الوزير الإيطالي: ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد.

وسجلت إيطاليا، مثل الدول الأوروبية الأخرى التي تكافح للتعامل مع الموجة الثانية المدمرة من الوباء، حوالى 1,3 مليون إصابة و50 ألف وفاة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مطلع هذا العام.

واعتبر سبيرانتزا أن "اللقاحات تمثل تقدما هائلا في تاريخ البشرية"، مدافعا عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة لها.