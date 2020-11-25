مبادرة "التصالح حياة" تحتفل بسداد رسوم الجدية لـ56 أسرة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، حفل تسليم 56 من الأسر المستحقة إيصالات سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بقرى مركز أسيوط، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "التصالح حياة".

وشهد المحافظ جانباً من أعمال الدفع للمستحقين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ومؤسسة "صناع الخير للتنمية"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور العميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد جمال عبد الناصر، المنسق الميداني لمؤسسة "حياة كريمة" بأسيوط، وخالد عبد العليم، مدير مشروعات أسيوط، وأحمد البهوتي، منسق ميداني لمؤسسة "صناع الخير" بأسيوط والأسر المستحقة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجاً، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "التصالح حياة"، للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة "صناع الخير"، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير" والوحدة المركزية.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أنه تم حصر 255 حالة بقرى مبادرة "حياة كريمة" على مستوى المحافظة، لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح، واليوم يتم تسديد الرسوم للدفعة الأولى، وتضم 56 حالة بقرى مركز أسيوط، ويتم التسديد تباعاً لباقي الحالات في القرى الأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة.

وأشار "سعد" إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة في عمل حصر شامل للمستحقين طبقاً للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية في القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح، لإنهاء باقي إجراءات التصالح، ودفع الرسوم الخاصة بهم.

وقال خالد جمال عبد الناصر، المنسق الميداني لمؤسسة حياة "كريمة"، إن معايير الاستحقاق التي أعلنت عنها المؤسسة تتضمن عدة شروط، وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى.

كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.