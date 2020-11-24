محافظ أسيوط: انتظام فتح اللجان أمام الناخبين في جولة الإعادة بالنواب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين بمراكز ومدن وقرى المحافظة كافة، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم، بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان، وسط تواجدا أمنيا مكثفا.

وأشار المحافظ إلى عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو رصد لأي خروقات في اليوم الأول؛ إذ جرت بهدوء دون أي مشاكل.

جاء ذلك خلال متابعته لتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، المنعقدة بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكرى للمحافظة، والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية، وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وأكد "سعد" اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بمقرات اللجان الانتخابية؛ إذ عقمت جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم، مع التزام جميع المشرفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات، وتوفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحه الناخبين.

كان محافظ أسيوط تابع خلال جولات ميدانية أمس، سير العملية الانتخابية بلجان مدرسة "بدر التجريبية للغات، والفاروق الرسمية لغات، وأسيوط الرسمية المتميزة بحي شرق"، ولجان معهد أسيوط الابتدائي الأزهري بحي غرب، للاطمئنان على سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم، من خلال تخصيص أماكن لانتظار الناخبين، وعمل تند ومظلات لهم، بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية ببوابات تعقيم، وتوفير كواشف حرارة وكحول وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمساعدة العاملين باللجان وأفراد الأمن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفا و851 ناخبا، يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة، متمثلة في 497 مركزا انتخابيا، يضم 914 لجنة فرعية، بأنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.