استمرار تعطيل الدراسة بمدارس وجامعة مطروح وإجازة للموظفات غدا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة غدًا الخميس، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة "طلاب ومدرسين"، ومنح الموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة، إجازة غداً، نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في محافظة مطروح.

وقرر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، تعطيل الدراسة بالجامعة غدًا، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي تناول حالة الطقس المتوقعة للغد، والذي أشار لاحتمالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد النجار، أن ذلك جاء حرصًا من الجامعة على سلامة الطلاب والطالبات، مشيرًا لاستمرار التدريس عن بعد "أون لاين" في جميع كليات الجامعة، وفق الجداول المعلنة في كل كلية.