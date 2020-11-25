تحسن حالة الطقس في مطروح بعد الأمطار الرعدية

تحسنت، منذ قليل، حالة الطقس وسطعت الشمس في سماء مطروح مع بدء التحسن التدريجي في الأخوال الجوية في محافظة مطروح.

وشهدت مطروح والساحل الشمالي من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا صباح اليوم، رعد وبرق في ظل موجة من الطقس السيئ.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحا قيام جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إدارة الموارد المائية والري بأعمال رفع السدود الترابية لتلافى آثار السيول بمنطقتي وادي الرمل والخروبة، وجميع المناطق التي تأثرت بالأمطار في الموجة الأخيرة، من نوة المكنسة.

ووجه "شعيب" بالاستعداد المسبق لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، والاستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الأسبوع قبل الماضي وتفادى جميع السلبيات، موجهاً بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنياً للعمل بكل موقع، ووضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد ومعالجة جميع نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع.