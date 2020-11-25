أمطار مصحوبة برعد وبرق تضرب مطروح والساحل الشمالي

سقطت، منذ قليل، أمطار متوسطة على مطروح والساحل الشمالي، من مدينة الحمام شرقًا حتى مدينة السلوم غربًا، وارتفعت أصوات الرعد في السماء، وظهر البرق في ظل موجة الطقس السيىء التي تضرب المحافظة.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاستعداد المسبق لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا قيام جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وإدارة الموارد المائية والري بأعمال رفع السدود الترابية لتلافي آثار السيول بمنطقتي وادي الرمل والخروبة، وجميع المناطق التى تأثرت بالأمطار فى الموجة الأخيرة، من نوة المكنسة.

ووجه "شعيب" بالاستعداد المسبق لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، والاستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الأسبوع قبل الماضي وتفادي جميع السلبيات، موجهًا بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنيًا للعمل بكل موقع، ووضع جميع المعدات على أهبة الإستعداد ومعالجة جميع نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع.

وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول، كما وجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة جميع الحشائش المعيقة لمسار المياه ومتابعة الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل وإسماعيل وأم لشطان، وذلك بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي ومركز التنمية المستدامة ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد جميع المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي في تلك الوديان بعدم البناء خاصة فى مجرى السيل حرصا على سلامتهم.

وأكد محافظ مطروح، سرعة مراجعة وصيانة جميع الأعمدة والمرور الدوري والتحرك المسبق لأعمال الصيانة مع التعامل الفوري مع أي شكاوى وحلها في حينها حفاظًا على سلامة المواطنين.