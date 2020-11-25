البابا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية: "منقعدش ملزقين في بعض"

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى السؤال عن المرضى، وأن يسأل الجميع على بعضهم البعض، في أزمة فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الصحية، ومنها التباعد الاجتماعي، مؤكدا: "يعني منقعدش ملزقين في بعض".

وقال البابا تواضروس في عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "لا تتقاعد عن عيادة المرضى.. إحنا في زمن مرض، ونحتاج نسأل على بعض كتير، ونسأل على صحة بعض، ونهتم بكل الإجراءات الصحية، خاصة أننا في فصل الشتاء، وتزيد فيه نزلات البرد".

وأضاف بطريرك الإسكندرية: "ربنا من رحمته عندنا في بلادنا أنواع البرتقال واليوسفي الموجود بها فيتامين سي، الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم، لكن اهتموا بالإجراءات كلها، مثل الكمامة، وغسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي"

وأوضح البابا: "كلما كنت بعيدا عمن يحدثك كان هذا أفضل.. يعني منقعدش ملزقين في بعض، لغاية ما ربنا يسمح ويعدي الوباء ده، اللي أثر على العالم كله، وأصاب الملايين، وتوفى حوالي مليون ونصف، بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد، لأن الناس لازم تعيش وتشتغل، ومنقدرش نقفل المدارس والمصانع والشركات لأن الناس لها احتياجات الأكل والشرب".

وتابع: "أرجوكم انتبهوا كثيرا واهتموا جدا، خاصة في المواصلات، لأن العدوى بدون كمامة تكون الإصابة فيها 90%، ولكن بالكمامة تصل لـ9%، وده فرق كبير جدًا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و 6573 حالة وفاة.