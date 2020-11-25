التموين: المصريين استهلكوا سلع بـ2.7 تريليون جنيه.. 734 مليار مأكولات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، إن تنمية التجارة الداخلية، هو كل ما يتعلق بتنظيم تداول السلع في السوق المحلي من سيارات وملابس وأطعمة ومشروبات، وكل ما يتعلق بالسلع، وبعض الخدمات مثل التجارة الإلكترونية، وهو كيان حديث العهد، بدأ في عام 2008 في وزارة الصناعة والتجارة بقرار حكومي.

وأضاف "عشماوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن كل المشتريات التي تمس الدولة من سلع استراتيجية مثل القمح والزيوت والسكر، تكون ضمن السلع التموينية، وذراع أخر يمثل قدر كبير من احتياجات البلد من سلع خاصة المقررات التموينية: "انتهينا من الدراسة الخاصة بقها وأدفينا، وهي شركات قديمة ومنتشره في الخليج وسلعها معروفه للجميع، وستعود مرة أخرى وسيكون لها حصة في التصدير وهتخرج بشكل مختلف".

وأوضح أن هناك طلب عالمي على الاستثمار في الأنشطة والسلع الغذائية، بسبب جائحة فيروس كورونا الأخيرة، والذراع الثالث هي الصوامع المتعلقة بحفظ الحبوب والغلال، وتم زياده الصوامع الحكومية، حيث باتت تستوعب من 1.6 مليون طن لـ3.3 مليون طن، بسبب الصوامع الجيل الثالث من التخزين خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأكد أن حجنم تداول الذهب في السوق المصري، يصل حصته لـ2 تريليون جنيه، وما انفقه المصريين في استهلاك بكل أنواع السلع 2.7 تريليون جنيه، ونصيب الأكل والشرب منهم 734 مليار جنيه، والذهب والمشغولات النفسية 250 مليار جنيه: "اللي انفقناه في سنة يساوي 85% مما ادخره المصريين في القطاع المصرفي"

وأشار إلى أن الحكومة في تفاوض مع مجموعة كبيرة من صناع ومستوردي الملابس باستثمارات 300 مليون دولار في أسواق متخصصه لـ"out let": "جبنا مجموعة إماراتية باستثمارات 1.3 مليار دولار على مساحة 100 فدان وهي نقلة نوعية لتجارة الملابس في مصر، والفترة الماضية استقطبنا استثمارات 49 مليار جنيه استثمارات مباشرة في كل ربوع مصر".

وتابع: "جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الكيان الأحدث في منظومة التموين والسلع ودوره جذب استثمارات جديدة في الأنشطة التجارية".