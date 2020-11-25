البابا تواضروس: انتشار الخطية يزيد من قساوة القلب

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن القسوة شكل من أشكال تحجر القلب، والعالم مع انتشار الخطية فيه، تزداد القساوة في قلبه، وتجد شخصا يظلم أخيه، والناس يقتلون بعضهم البعض، ويجب أن تختار عباراتك التي تطيب وتجبر خواطر الآخرين.

وتابع البابا تواضروس، في عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حول "لا تكن قاسيا"، أنه على سبيل المثال عندما يأتي لك شخص ما، ليشكو ما يتعرض له، فترد وتقول له: "أنت اللي جبته لنفسك"، مشيرا إلى أن هذا الأمر، يعتبر قسوة قلب.

وأضاف بطريرك الإسكندرية: "لا تستهين بمشاعر الآخرين أبدا مهما كانت هذه المشاعر، وأعط المحتاجين، وتصدق عليهم، و"متعملش نفسك مش واخد بالك"، لذلك هناك خدمات في الكنيسة لخدمة المعوزين والمحتاجين، بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تقدمها الكنيسة، دون أن يطلب الناس، مثل خدمة (بنت الملك)، وهي خدمة تقدمها الكنيسة للفتيات غير القادرات على الزواج، حيث تفتح الكنيسة (دفتر توفير)، للفتاة، وتضع لها فيه المال، حتى إذا جاء موعد زواجها تكون رأسها مرفوعة".

ولفت إلى أن الكنيسة لديها العديد من مشروعات الرعاية الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، وهناك مشروع كبير نخدم به على مستوى مصر كلها، وهو مشروع الرعاية الاجتماعية، لكن إذا كان هناك شخص ما يرفض العمل، ويرغب في الحصول على معونة، فهذا يعتبر طاقة معطلة.

وأكد: "لا تنسوا الناحية النفسية، لأن الاحتياجات النفسية تفوق الاحتياجات النفسية، و"فيه ناس كتير محرومين من المشاعر الإيجابية، والتشجيع، والمساعدة، وابحث في حياتك عن الشخص الذي يحتاج الحنو، الذي لديه احتياجات نفسية، ولا تتقاعد عن عيادة المرضي، "إحنا في زمن مرض، ونحتاج نسأل على بعض كتير، ونسأل على صحة بعض، ونهتم بكل الإجراءات الصحية، خاصة وأننا في فصل الشتاء".