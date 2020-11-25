ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئي حتى ديسمبر المقبل

تستعد ألمانيا لتمديد الإغلاق الجزئي حتى شهر ديسمبر المقبل، بعد إعادة فرض القيود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب "أسوشيتد برس".

والإغلاق الجزئي الذي أعلن في 2 نوفمبر الحالي، أعاد إغلاق الحانات والأماكن الرياضية والمطاعم والنوادي الليلية، لكنه استثنى المدارس وصالونات الحلاقة ومتاجر التجزئة، على عكس الإغلاق الأول في الربيع.

ومن المرجح أن يقترح المسؤولون قيودا أكثر مرونة لموسم عيد الميلاد والسماح بزيارات عائلية محدودة، فيما يطالب المحافظون بفرض قواعد أكثر صرامة.

وتظاهر آلاف الألمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، خارج الحواجز التي تطوق المركز الحكومي في برلين، احتجاجا على إجراءات إبطاء تفشي فيروس كورونا، حيث ناقش نواب البرلمان مشروع قانون من شأنه تعزيز قدرة المسؤولين على فرض قيود.

وبسبب المخاوف الأمنية، جرى حظر سلسلة من الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان الألماني "البوندستاج"، كما جرى وضع سياج حول منطقة واسعة، من ضمنها البرلمان والمكاتب البرلمانية القريبة والمستشارية الاتحادية والمقر والمكاتب الرئاسية، في حال قرر أي متظاهر تتحدى الحظر، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وجرى مراقبة الحشود بواسطة مروحيات الشرطة، بينما وضعت شاحنات خراطيم المياه في مكان قريب تحسبا للحاجة إليها. في حين تجمع المتظاهرون خارج الأطواق المعدنية، بالقرب من بوابة براندنبورج التاريخية وفي الشوارع وعلى الجسور.

وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المحتجون "نريد استعادة حياتنا"، وكتب على أخرى: "ضعوا البنوك تحت المراقبة وليس المواطنين"، وفق أسوشيتد برس.