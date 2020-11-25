عاجل.. بايدن يعد الأمريكيين باستعادة حياتهم من كورونا
كتب:
وكالات
10:21 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، متابعا: "نسعى لإنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة، ويجب أن نتحد في مواجهة الفيروس"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز".
ودعا بايدن الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، قائلا: "نحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة الوباء، وأعد الأمريكيين باستعادة حياتهم من كورونا".