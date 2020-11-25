للمرة الأولى.. المهندسين: الاشتراك في مشروع العلاج إلكترونيا 12 ديسمبر

أعلنت نقابة المهندسين، إمكانية الإشتراك في مشروع العلاج الخاص بالأعضاء وأسرهم "أون لاين"، دون الحاجة إلى التواجد بالنقابة، وذلك بدء من 12 ديسمبر المقبل.

وأكدت النقابة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه نظرا لاستعداد مشروع الرعاية الصحية للتحول الرقمي، في تلقى اشتراكات المنظومة الطبية الذكية لعام 2021، للمهندسين وذويهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالإشتراكات "أون لاين"، دون الحاجة للتواجد بالنقابة، سيتم فتح باب الإشتراك في المشروع يوم السبت الموافق 12 ديسمبر بدلا من 28 نوفمبر الجاري.

وبدأت نقابة المهندسين أولى خطوات التحول الرقمي الشامل بمشروع الرعاية الصحية، حيث تمت الموافقة على ميكنة المشروع باستخدام البطاقة الذكية، حيث ناقشت هيئة مكتب النقابة، في وقت سابق، ملف التحول الرقمي وإتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لأنظمة النقابة الإدارية والمالية والفنية، وكل الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء وإعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وأنشطتها العلمية.

ووافق مجلس نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، بداية نوفمبر الجاري، على البدء في تنفيذ مشروع منظومة ميكنة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم باستخدام البطاقة الطبية الذكية، والتي تحتوي على "كول سنتر 24/7، وبورتال طبي للجهات العلاجية والبطاقة الطبية الذكية اللاتلامسية NFC، وتطبيق الهواتف الذكية"، ما يسهل الحصول على الخدمة لحظيًا بموجب هذه البطاقة.

وأكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بحسب بيان له، على حرص مجلس النقابة الشديد على تقديم الخدمات لأعضائها بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي باكورة الخطوات التي تتمثل في مجموعة من التقنيات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريبا، للمساهمة في التحول الرقمي الشامل.

وكانت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، قد ناقشت تكوين نقابة تكنولوجية في مصر تضم في عضويتها خريجي كليات التكنولوجيا والحاسبات والمعلومات، وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم على اللجوء لاختبار "FE" مؤكدين أنه اختبار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ويرتبط بمناهجها الدراسية ولا يفضل أن يكون هو المعيار الذي نحتكم إليه في مصر لتقييم خريجي كليات الهندسة في مصر.