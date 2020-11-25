الكهرباء تطالب المواطنين بالابتعاد عن الأسلاك المكشوفة أثناء الأمطار

قدمت الشركة القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من النصائح والإرشادات والإجراءات الوقائية في التعامل مع مهمات الكهرباء، أثناء سقوط الأمطار، بهدف نشر الوعي بين المواطنين، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

نصائح شركة الكهرباء:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

-الاتصال سريعا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121، للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

مراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع الشركات بدأت الاستعداد لدخول فصل الشتاء، وجرى عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، وذلك من تقطيع أفرع الأشجار المتداخلة، ومعالجة النقاط الساخنة، وإعادة شد الموصلات، وإعادة تربيط المناولات، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول وأسقف الأكشاك، لافتا إلى أنه جرى الاستعداد بالمهمات اللازمة لمواجهة ظروف طارئة وتدعيمها بمهمات السلامة والصحة المهنية، وإخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

مراجعه فرق الطوارئ

وأكد حمزة، أنه جرت مراجعة فرق الطوارئ، وعقد ندوات للتوعية لكافة العاملين، وتوضيح مدى خطورة الفترة المقبلة للحفاظ على المواطنين والعاملين ومهمات الشركة، وجرى تنفيذ خطط إحلال الأعمدة المتهالكة وموصلات الجهد المتوسط المتهالكة وتدعيمها بمحولات للقضاء على انخفاض الجهد وتقسيم المغذيات حفاظ على استقرار التغذية الكهربية.