"الكهرباء" تطالب بالابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة كانت لها استعدادات قبل سقوط الأمطار اليوم، على محافظات السواحل الشمالية والقاهرة، مثل عزل المواد الكهربية، وجاهزية فرق الطوارئ، بسبب احتمالية انقطاع التيار الكهرباء، إذا حدث تجمع لمياه الأمطار.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشركة لديها 9 شركات توزيع، بالإضافة إلى الشركة الرئيسية من أجل تغطية كل محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية، ويتم صيانة الأجهزة، خاصة في مناطق الصرف الصحي ومحطات رفع المياه، مطالبا بالابتعاد عن مهمات الكهرباء، مثل أعمدة الإنارة أو الأسلاك الهوائية، وتبليغ على خط 121، للتحرك لحل أي عطل كهربائي من أي تليفوني أرضي أو محمول، لأنه بسبب الهواء تحدث بعض الأضرار تؤدي إلى قطع بعض كابلات الكهرباء بسبب سقوط أجزاء من الأشجار أو سقوط بعض المواد المعدنية.

وتابع: "التنسيق مع المحليات مستمرة ويتم التدقيق في محلات الإنارة لتأكد من عدم وجود أسلاك عارية إلا أن هناك بعض حالات التعدي والأسلاك المستخدمة بشكل غير شرعي وعند الأمطار يوجد ذلك إلى قطع تيار كامل عن بعض المناطق وأحيانا يؤدي ذلك إلى حالات وفاة والوزارة ملتزمة بحماية المواطنين ومراعاة التيار الكهربائي خاصة في الأيام التي تشهد سقوط أمطار غزيرة".

ووجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على تفعيل وزيادة مصادر الطاقة المتجددة وكان على رأسها مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان رغم كل المصاعب وحصل المشروع على جائزة التميز الحكومي العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر المشروع 1465 ميجا وات من الكهرباء وتم تمويله من جهات أجنبية بمبلغ 2 مليار دولار، إنشاء مدارس لتخريج كوادر فنية قادرة على العمل في مشاريع الطاقة المتجددة.