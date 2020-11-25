الكهرباء: 20 إجراء لتأمين المهمات واستقرار التغذية لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه حرصاً من القطاع على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة فقد تم اتخاذ 29 إجراء..

إجراءات الكهرباء لمواجهة الطقس السيئ

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاة بمصدرين تغذية مختلفتين وتعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي من حيث:

- تكون سعة المولدات بكل موقع، تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل.

- مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام.

- التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل.

- ضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها وذلك طبقاً للأصول الفنية السليمة والكود المصري.

- التأكد من رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها.

- رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:

- التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.

- التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

- التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.

- تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

- التأكيد على توافر جميع المهمات الإستراتيجية بمخازن القطاعات.

- تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

- تكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة المهمات وعمل كافة الصيانات الوقائية وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

- متابعة كافة الإجراءات سالفة الذكر من خلال لجان المتابعة والتفتيش المستمرة.

- المتابعة المستمرة خلال هذه الفترة وفصل الإنارة العامة في حالة وجود أعمدة مكهربة بالشبكة.

الابتعاد عن المهمات الكهربائية

ويُهيب قطاع الكهرباء بالمواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية، حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة، ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.