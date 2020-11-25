محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا ويغلق كافيه بطريق كفر الشيخ

نفذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، حملة مفاجئة بمدينة طنطا؛ إذ رفعت الإشغالات كافة من ميداني ستوتة والمحطة، ووجه مدير عمليات المرور بالتواجد الشرطي المكثف؛ لمنع مرور التوكتوك لنفق المحطة.

كما رفعت الإشغالات كافة بشوارع "السكة الجديدة، وعمر زعفان المديرية، والبورصة، والجلاء"، وسحبت رخص السيارات والمركبات المخالفة بمعرفة إدارة المرور.

وبناء على شكاوى المواطنين، أغلقت وشمعت الحملة كافيه بمدخل طريق "طنطا - كفر الشيخ؛ إذ تلاحظ تجمعات من الشباب والفتيات غير متبعين للإجراءات الاحترازية، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء بتقديم الشيشة، وحرر محضرا، وأحيل للنيابة.

رافق المحافظ خلال جولته مدير عمليات المرور، ورئيسي حي أول وثان طنطا، ورئيس مركز ومدينة طنطا ومعاونيهم.

وفي وقت سابق، أجرى "رحمي" جولة تفقدية بحي ثان طنطا، برفقة نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالمدينة.

وتجول المحافظ ونائبه في شوارع منطقة قحافة والسلخانة، وتابعا أعمال تركيب الانترلوك ضمن مشروع تطوير العشوائيات، ووجّه الأول بعدم تركيبه بالمنطقة الثانية، وإعادته للمقاول؛ لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، موجها بسرعة إنارة جميع الشوارع بالمناطق العشوائية، وإزالة الأعمدة المتهالكة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع "بطرس، ومحب، والشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي (توت عنخ آمون سابقا)، وطالب بتوحيد الأرصفة بتلك الشوراع ، كما عاين شارع حسن رضوان لإعادة رصفه بِنَاءً على التقارير الواردة من رئيس حي ثان طنطا واللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة، التي أوصت بعدم استلام أجزاء من الشارع، وإعادة رصفها على نفقة المقاول؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أنه لا يتم رصف أي شارع إلا بعد التأكد من دخول جميع المرافق، وعمل الميول، وتركيب بالوعات صرف الأمطار بجميع الشوارع التي ترصف.