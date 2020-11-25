"الأورمان" توزع 3 آلاف بطانية في الغربية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع 3 آلاف بطانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الغربية، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجات الأسر اليومية في فصل الشتاء.

وأكد شعبان أنه حتى الآن جرى توزيع البطاطين في قرى سملا والعتوة وشبرا نباص وابشواي وصرد مركز قطور، وقريتي بلشاي ومنشأة سليمان مركز كفر الزيات.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان في محافظة الغربية توزع ثلاثة آلاف بطانية على أهالي قرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كل ربوع المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأوضح أن التوزيع يشمل جميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن إجمالى ما تشارك به الأورمان 80 ألف بطانية و60 ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طنا من الدواجن.