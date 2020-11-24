لعدم مطابقة للمواصفات.. محافظ الغربية يطالب بإعادة رصف شارع حسن رضوان

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية بحي ثان طنطا، مساء اليوم، برفقة نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالمدينة.

وتجول المحافظ ونائبه في شوارع منطقة قحافة والسلخانة، وتابعا أعمال تركيب الانترلوك ضمن مشروع تطوير العشوائيات، ووجّه المحافظ إلى عدم تركيب الانترلوك بمنطقة السلخانة وإعادته للمقاول لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، كما وجه بسرعة إنارة جميع الشوارع بالمناطق العشوائية وإزالة الأعمدة المتهالكة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع بطرس ومحب والشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي "توت عنخ آمون سابقا" وطالب بتوحيد الأرصفة بتلك الشوراع ، كما توجه المحافظ لمعاينة شارع حسن رضوان لإعادة رصفه بِنَاءًا على التقارير الواردة من الدكتور محمود رئيس حي ثان طنطا واللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة، والتي أوصت بعدم استلام أجزاء من الشارع وإعادة رصفها على نفقة المقاول، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أنه لا يتم رصف أي شارع إلا بعد التأكد من دخول جميع المرافق، وعمل الميول، وتركيب بالوعات صرف الأمطار بجميع الشوارع التي يتم رصفها.

في وقت سابق، أعلنت محافظة الغربية عن تمكنها من تعقيم وتطهير 38 ألفا و384 منشأة خلال الـ9 أشهر الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منذ تواجده في مارس الماضي وحتى الآن، مع ظهور الموجة الثانية.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، إن محافظة الغربية لن تتراخ أو تتهاون في تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك منذ بدء الجائحة في مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الجهات داخل المحافظة للتصدي لفيروس كورونا، "يوميا هناك جولات سواء منه شخصيا أو من كافة مؤسسات الدولة داخل المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في وسائل النقل والمواصلات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين".