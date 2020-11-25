تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة بعنوان "على راسنا"، لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية، عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الابطال.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء في بورسعيد

وأعلنت تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، والبداية من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة.

ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.