جولات لـ"التنسيقية" في قرى النوبة.. والأهالي يستقبلون الوفد بالدفوف

أجرى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة جولات ميدانية بالقرى النوبية، ومنها قرية قسطل، ممثلين لعائلة "فيديكي"، حيث قام أطفال النوبة بارتداء تيشرتات تحمل شعار "التنسيقية" أثناء استقبال الأعضاء، تعبيرًا عن سعادتهم بهذا الاهتمام الذي يوليه لهم الكيان في الفترات الأخيرة.

واستقبل أهالي النوبة وفد التنسيقية بالدفوف والأعلام المصرية، والطقوس النوبية التراثية، والفرق النوبية، وخرج أهل القرية جميعًا لاستقبال الوفد في المضيفة الرئيسية للقرية، والترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسادة المرافقين في وجود العمدة محمد عبدالرحيم، وقيادات القرية، كما حضر أيضًا وفد ممثل لقرية أبو سمبل.

وعبر العمدة محمد عبدالرحيم، خلال كلمته عن امتنانه بهذه الزيارة،، قائلا "مجيتكم كل المسافة الطويلة دي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بعد فوزكم دي تشيلها فوق راسنا ويبشر بأن خطوات التنسيقية على الطريق الصح".

كما توجهت النائبة غادة علي، بالشكر لجميع أهل القرية وللسيدات عظيمات النيل لحضورهن، وللشاب مصطفى الكاشف ابن قرية قسطل القائم على تنظيم الزيارة، ووعدت بدراسة ملفات القرية بالتعاون مع زملائها نواب التنسيقية وعلى رأسها مركز الشباب وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات على تسويق منتجاتهم الحرفية والمشروعات الصغيرة.

كما أشاد أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، بحسن الاستقبال ودرجة الوعي في طرح الملفات والمشكلات والحلول معها ووعد بدراسة الملفات وفقاً لأولوياتها ‎وعلى رأسها متابعة إنشاء معهد أزهري بالقرية، بعد أن تمت الموافقة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالإضافة إلى ملف إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف نظرًا للأعطال المتكررة.

وأشار النائب محمود تركي، إلى فضل أهل النوبة، والشاويش أحمد الإدريسي في استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر، وشكر مجهود الشباب ودرجة وعيهم بالقرية وإيمانهم بمبدأ التنسيقية، كما وعد بدراسة ملف ‎تخصيص مساحة من بقرية قسطل القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، كمصدر عمراني للأجيال القادمة بسبب اتساع رقعة الأراضي الزراعية، مع الزملاء النواب.

ولفتت النائبة رشا أبو شقرة، إلى أهمية الثقافة والإبداع لأهل النوبة، وأشادت بدرجة الوعي الثقافي والسياسي لسيدات النوبة، كما أفادت بأن جميع الملفات التى تقدم من التنسيقية تتم دراستها من فرق عمل متكاملة ومتخصصة، وهذا هو مبدأ السياسة بمفهومها الجديد.

في حين شكر محمد شلبي، جميع الحضور على التنسيق والاستقبال، واقترح سيناريوهات حلول لتضمين مركز الشباب وحدات للثقافة والإبداع لتنمية مواهب الشباب النوبي.

وختامًا لتلك المجهودات، قامت النائبتان غادة علي ورشا أبو شقرة، بعقد اجتماع مع السيدات النوبيات للاستماع إلى مشكلاتهن وطلباتهن.